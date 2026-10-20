İlayda’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır
'ın Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda doğum günü partisinden evine dönen İlayda Alkaş (22), dini nikâhla birlikte yaşayıp daha sonra ayrıldığı Cemal Alpaslan (30) tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan Cemal Alpaslan, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa hiçbir indirim uygulamadan 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.