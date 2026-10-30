İlber Ortaylı ’Buraları yürümeden şehri gördüm demeyin’ demişti: İşte, İstanbul’un en eşsiz 13 durağı

İstanbul'u gezmek denildiğinde aklınıza sadece popüler bir Boğaz turu yapmak veya Sultanahmet'te fotoğraf çekilmek mi geliyor? Eğer cevabınız evetse, usta tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya göre şehri henüz tam anlamıyla görmüş sayılmazsınız.
İstanbul'un asıl ruhunun ve yüzyıllık hikayelerinin arka sokaklarda, eski hanlarda ve gözden kaçan köşelerde saklı olduğunu belirten Ortaylı, İstanbul'u gerçek anlamda tanımak isteyenlerin mutlaka tamamlaması gereken 13 duraklı o muazzam yürüyüş rotasını açıkladı.
2. Rıza Paşa Yokuşu:
Tahtakale üzerinden Süleymaniye'ye çıkan dik yokuş, Osmanlı ticaretinin hanlarıyla ve çarşılarıyla dolu. Bu yokuş yüzlerce yıldır olduğu gibi bugün de hırdavat, tuhafiye ve tekstil ürünleriyle dolu.
3. Süleymaniye Camii ve Külliyesi:
İstanbul'un üçüncü tepesinde yükselen, Mimar Sinan'ın "kalfalık eseri" olan bu muazzam külliye ve çevresi mutlaka derinlemesine incelenmelidir. Semtteki medrese, müze ve sokaklar Osmanlı ilim hayatını hâlâ hissettiriyor.
4. Küçükpazar:
Süleymaniye'den Haliç'e doğru inerken şehrin en eski yerleşim ve ticaret bölgelerinden birine varılıyor. Esnaf lokantaları ve eski hanlarıyla otantik mahalle dokusu hala korunuyor.
5. Zeyrek:
Bizans döneminde eski Pantokrator Manastırı olarak bilinen, UNESCO listesinde yer alan ve semtin simgesi olan Molla Zeyrek Camii, Ayasofya'dan sonra İstanbul'un en büyük Bizans dini yapısı olarak biliniyor.
6. Fatih Çarşamba:
Adını her hafta kurulan büyük pazardan alan mahalle, Bizans sarnıçları ve dar sokaklarıyla şehrin en eski yerleşim dokusunu koruyor. Klasik Osmanlı mahalle kültürünün, Fatih Camii ve külliyesinin merkezinde şekillendiği durak, şehrin dini ve sosyal hafızasını yansıtıyor.
7. Balat:
Haliç kıyısındaki renkli evler, antikacılar ve sanat atölyeleri, farklı toplulukların bir arada yaşadığı bir geçmişin izlerini taşıyor.
8. Ayvansaray:
Haliç'in ucunda, surların bittiği yerde duran semtte Bizans'ın Blaherne Sarayı'ndan kalanlar var.
9. Edirnekapı:
Sultanların sefere çıkarken kullandığı kapının adını taşıyan semt, Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan Camii'ne ev sahipliği yapıyor.
10. Kariye Camii:
Duvarlarındaki 14. yüzyıl mozaik ve freskleriyle Doğu Roma sanatının en seçkin örneklerinden biri.
11. Yedikule Hisarı:
Edirnekapı'dan güneye, kara surlarını takip ederek Bizans'ın Altın Kapı'sını ve Fatih'in kulelerini barındıran bu görkemli kaleye ulaşılır. Bu kale, Osmanlı döneminde hem hapishane hem hazine olarak kullanıldı.
12. Beyazıt:
Bizans'ın Forum Tauri'si bugün Beyazıt Camii, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve İstanbul Üniversitesi'yle şehrin eğitim ve kültür merkezidir. Yedikule'den dönüşte Cerrahpaşa üzerinden buraya geliniyor.
13. Sultanahmet:
Rota Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı'nın bulunduğu, iki imparatorluğun merkezi olan semtte sona eriyor.
İstanbul'da yaşayan veya şehri ziyaret eden hemen herkes, Çamlıca Tepesi'ni bu meşhur 7 tepeden biri zanneder. Oysa Çamlıca, coğrafi olarak şehrin yüksek bir konumunda olsa da tarihi "Yedi Tepe" listesinde yer almaz.
İstanbul'un gerçek 7 tepesi, sadece Tarihi Yarımada (Suriçi) sınırları içinde kalan ve Roma İmparatorluğu döneminden beri şehre kimliğini veren tepelerdir.
Halk arasında sık sık şehrin en yüksek seyir noktalarıyla karıştırılsa da İstanbul'un efsanevi yedi tepesi, aslında tamamen Tarihi Yarımada surları içerisinde kalan coğrafi yükseltileri temsil ediyor.
Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis kurulurken Roma'nın yedi tepeli yapısına öykünerek belirlenen bu noktalar, fetihten sonra Osmanlı mimarisinin şaheserleriyle taçlandırıldı.
İstanbul'un gerçek 7 tepesi aslında Sarayburnu'ndan Edirnekapı'ya kadar uzanan ve her birinin zirvesinde kentin kimliğini belirleyen selatin camileri ile anıtların yer aldığı İstanbul'un kadim tepeleri… Bizans'ın kiliselerine karşılık
İşte İstanbul'un gerçek yedi tepesi:
1. Tepe (Sarayburnu): Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii
2. Tepe (Çemberlitaş): Nuruosmaniye Camii ve Çemberlitaş Sütunu
3. Tepe (Beyazıt): Süleymaniye Camii, İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü ve Beyazıt Kulesi
4. Tepe (Fatih): Fatih Camii (Kentin dördüncü yükseltisi)
5. Tepe (Yavuz Selim): Yavuz Sultan Selim Camii ve Haliç manzarası
6. Tepe (Edirnekapı): Mihrimah Sultan Camii (Tarihi sur içinin en yüksek noktası)
7. Tepe (Kocamustafapaşa / Cerrahpaşa): Haseki Külliyesi ve Cerrahpaşa bölgesi