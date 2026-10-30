İlber Ortaylı ’Buraları yürümeden şehri gördüm demeyin’ demişti: İşte, İstanbul’un en eşsiz 13 durağı

İstanbul'u gezmek denildiğinde aklınıza sadece popüler bir Boğaz turu yapmak veya Sultanahmet'te fotoğraf çekilmek mi geliyor? Eğer cevabınız evetse, usta tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya göre şehri henüz tam anlamıyla görmüş sayılmazsınız.

İstanbul'un asıl ruhunun ve yüzyıllık hikayelerinin arka sokaklarda, eski hanlarda ve gözden kaçan köşelerde saklı olduğunu belirten Ortaylı, İstanbul'u gerçek anlamda tanımak isteyenlerin mutlaka tamamlaması gereken 13 duraklı o muazzam yürüyüş rotasını açıkladı.