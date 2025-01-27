İleri evre hastalara palyatif bakım desteği

Son yıllarda kanser başta olmak üzere ağır seyreden hastalıkların artması, aileler ve hastalarda daha bilinçli ve sağlıklı bir bakım hizmetine olan talebi de arttırdı. Palyatif bakım olarak bilinen bu hizmet yaşamın anlamını ve gelişmişlik düzeyini yansıtan özel bir sağlık hizmeti olarak dikkat çekiyor. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bulunan 24 yatak kapasiteli palyatif bakım servisi ileri evre hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Palyatif bakımın doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve sosyal hizmet görevlileri gibi çeşitli eğitimli sağlık uzmanları tarafından gerçekleştirilen bir ekip işi olduğunu belirten Doç. Dr. Eyüp Murat Efendioğlu, "Palyatif bakım; kronik hastalıklar, demans, inme ve kanser gibi ciddi hastalıklarla mücadele eden hastaların yaşadığı semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için planlanmış tıbbi bir bakımdır. İleri evre hastalıklarda hastanın son dönem bakım sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini de sağlar. Yüksek konfor ve iyi bir bakım herkesin hakkı" dedi.