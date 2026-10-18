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Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:22

İletişim Başkanı Duran vefatının 7. yılında Nuri Pakdil'i andı: Nesillere yol gösterecek güçlü bir düşünce mirası bıraktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kudüs şairi" olarak tanınan şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 7. yılında andı.

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AA
İletişim Başkanı Duran vefatının 7. yılında Nuri Pakdil’i andı: Nesillere yol gösterecek güçlü bir düşünce mirası bıraktı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı kalemlerin yalnızca yazmadığını, bir duruşu, inancı ve vicdanı temsil ettiğini belirtti.

Üstat Nuri Pakdil'in kelimeleriyle hakikatin izini süren, düşüncesini Kudüs sevdasıyla yoğuran ve ömrünü inandığı değerlere adayan müstesna bir mütefekkir olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Edebiyatı bir fikir ve mücadele alanı olarak gören Pakdil, ardında yalnızca eserler değil nesillere yol gösterecek güçlü bir düşünce mirası bıraktı. Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i vefatının 7. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

#BURHANETTİN DURAN
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İletişim Başkanı Duran vefatının 7. yılında Nuri Pakdil'i andı: Nesillere yol gösterecek güçlü bir düşünce mirası bıraktı
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