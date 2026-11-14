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Giriş Tarihi: 14.11.2026 13:56

İletişim Başkanı Duran'dan Ahıska Sürgünü paylaşımı!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişlerinin 82'nci yıl dönümünde, sürgünde yaşamını yitirenleri andı.

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İletişim Başkanı Duran’dan Ahıska Sürgünü paylaşımı!
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İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "82 yıl önce ata topraklarından koparılan Ahıska Türklerinin yaşadığı büyük acı, milletimizin ortak hafızasında derin bir yara olarak yaşamaya devam ediyor. Sürgün yollarında kaybedilen canları, parçalanan aileleri ve nesiller boyunca dinmeyen vatan hasretini unutmadık, unutmayacağız. 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü'nün yıl dönümünde hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle yad ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BURHANETTİN DURAN
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İletişim Başkanı Duran'dan Ahıska Sürgünü paylaşımı!
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