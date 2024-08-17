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Giriş Tarihi: 17.8.2024 13:19 Son Güncelleme: 17.8.2024 13:32

İletişim Başkanlığı'ndan orman yangını açıklaması

İletişim Başkanlığı'ndan devam eden yangınlarla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, “Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2134 sorti yapılmış ve 7662 ton su atılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
İletişim Başkanlığı’ndan orman yangını açıklaması

İletişim Başkanlığından deva eden yangınlarla ilgili açıklama geldi. Yangınlarla mücadelenin seferberlik halinde devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2134 sorti yapılmış ve 7662 ton su atılmıştır.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman teşkilatının yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor" ifadelerine yer verildi.

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İletişim Başkanlığı'ndan orman yangını açıklaması
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