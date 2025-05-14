İlgisizlik çocukları dijital bataklığa itiyor

SABAH Gazetesi, günümüzün en büyük problemleri arasında gösterilen dijital bağımlılıkla mücadeleyle ilgili çok önemli bir kurultayın sponsorları arasında yer aldı. Yeşilay ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde katılımcılar bildiriler sundu. SABAH, kurultaya katılan isimlerle, 'bağımlılıklar' üzerine röportaj gerçekleştirdi. SABAH'a konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Traş, aile ilişkileri zayıf olan çocuklarda dijital bağımlılığın arttığına dikkat çekerek, "Dijital bağımlılığı incelediğimizde çocuk ve ergenlerde ailelerdeki ilişkilerin ve bağların zayıf olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla öğrencinin zamanını ve enerjisini kullanmak için dijital araçlara yönlendiğini görüyoruz. Çocuk ve ergenlerde ele aldığımız önleyici tedbirler, belki bu konuda biraz daha çocukların riske girmesini önleyici olabiliyor" dedi.

BAĞIMLILIKTA HIZLI YÜKSELİŞ

Prof. Dr. Traş, "Teknolojiye hayır diyemiyoruz ama kullanıma nasıl uygun hale getirebiliriz? Bunun için öğrencilerle çalışma yapmalıyız. Çocuklarımızla sağlıklı internet kullanımı konusunda çalışmalar yaptığımızda bunun önleyici bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Türkiye'de yavaş bir başlangıçla beraber hızlı bir ivme görüyoruz. Özellikle internette oyun oynama ve sanal kumar oynama ile ilgili bazı bulgularda çok yüksek bir oran görüyoruz" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Zeliha Traş, "Bazı ülkeler çok yapıcı ve katı önlemler alıyorlar. Türkiye'de de Yeşilay ve Aile Bakanlığı bu konuda önlemler almaya başladı. Özellikle erken çocukluk döneminde anne baba ve çocuk arasındaki etkileşimin, güzel ve mutlu geçirilen zamanların koruyucu faktör olduğunu biliyoruz. Ailenin zaman ayırmadığı çocukların kendilerini önemli hissettiği bilgisayar oyunlarına veya sanal kumar oyunlarına kendilerini kaptırdığını ve ödül arayışında olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla ödülü, sevgiyi ve ilgiyi ailemize vermemiz gerektiğini söyleyebiliriz" dedi.