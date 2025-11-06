İlk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

Öğrenci, öğretmen ve veliler, yoğun geçen ders dönemine kısa bir mola vermek için ara tatil takvimini yakından takip ediyor. İlk yarıyıl içinde öğrencilerin dinlenmesi ve ikinci yarıyıla hazırlanması için planlanan Birinci Dönem Ara Tatili ve ardından gelecek yarıyıl tatili (sömestr) tarihleri resm. olarak açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 takvimine göre bu yıl ara tatil tarihleri:
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi kapsamında birinci dönem ara tatil tarihleri resmiyet kazandı.
Birinci Dönem Ara Tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.