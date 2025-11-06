Haberler Yaşam Haberleri İlk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 6.11.2025 14:15

İlk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği ara tatil tarihleri başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler ders zili öncesinde bir haftalık ilk dinlenme molasını ne zaman yapacaklarını öğrendi. Peki, okullarda 1. dönem ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte MEB ile ara tatil tarihleri:

İlk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

Öğrenci, öğretmen ve veliler, yoğun geçen ders dönemine kısa bir mola vermek için ara tatil takvimini yakından takip ediyor. İlk yarıyıl içinde öğrencilerin dinlenmesi ve ikinci yarıyıla hazırlanması için planlanan Birinci Dönem Ara Tatili ve ardından gelecek yarıyıl tatili (sömestr) tarihleri resm. olarak açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 takvimine göre bu yıl ara tatil tarihleri:

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi kapsamında birinci dönem ara tatil tarihleri resmiyet kazandı.

Birinci Dönem Ara Tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

Kasım ara tatilinin bitimiyle birlikte okullar, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeniden eğitime başlayacak.

2025-2026 MEB takvimi:

Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 Cuma

Karne günü: 26 Haziran 2026 Cuma

ARKADAŞINA GÖNDER
İlk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz