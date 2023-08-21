İlk Araçta Sigorta Ne Kadar Çıkar? İlk Araç Alımında Trafik Sigortası Ne Kadar Olur?

İlk araçta sigorta ne kadar çıkar mevzusu, bir kişinin maddi kayıp yaşamaması için oluşturulmuş sistemdir. Bu sistem yapılabilecek herhangi bir trafik kazasında araç sahibini maddi sıkıntıya sokmamaktadır. Devlet bu konu üzerinde iyileştirmeler yapmıştır ve trafik sigortasını herkesin yaptırması yönünde belge yayınlamıştır. İlk defa araba sahibi olan birisi bu konuya özen göstermelidir. Çünkü ilk araç alımında trafik sigortası ne kadar olur ve neden yüksek çıkar araştırmaları tam yapılmalıdır.

İlk Araçta Sigorta Ne Kadar Çıkar?

Özel araç kullanımı gittikçe yaygın hale gelmiştir. Bu noktada trafik kurallarından bahsetmek gerekir. Çünkü araç sahipleri trafik kurallarına uyduğu takdirde güvenli bir sürüş yaşayacaktır. Bazen trafik içerisinde olası durumlar yaşanmaktadır. Bu olası durumlar olumsuz olan şeylerdir. Örnek olarak trafik kazaları verilebilir. Ne kadar trafik kurallarına uyulsa da bazen olası durumlarda trafik kazları yaşanmaktadır. Trafik kazası yaşandığında aracınızın sigortası yoksa büyük bir maddi sorumluluğun altında kalacaksınız demektir. Bu gibi bir durumun yaşanmaması için trafik sigortası vardır.

Trafik Sigortası

Trafik sigortası araç sahipleri için çok önemli bir durumdur. İlk defa bir aracınız olacak ya da yeni bir araç alacaksınız. Bu durumda aracınıza muhakkak trafik sigortasını yaptırmanız gerekiyor. Bu zorunlu bir sigortadır. Devlet bu konuda vatandaşlarını düşünerek bir iyileştirmeye gitmiştir. İyileştirme sonucunda trafik sigortasını tüm araçlara zorunlu kılmıştır.

Trafik sigortası olası bir kazada sizlerin üzerinden maddi sorumluluğu almaktadır. Kazada arabanızın hasar aldıysa sigorta sayesinde ücretsiz yaptırma imkânı bulabilirsiniz. Bu gibi durumlardan dolayı trafik sigortasının yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Trafik sigortası kapsamında devletin yayınladığı belgede sadece arabanın maddi hasarı karşılanmadığı da ifade edilmektedir. Aynı zamanda kaza sonucunda sağlık ile ilgili karşılanan birtakım hususlarda vardır. Hatta bazı prosedürler sonucu trafik sigortası olan kişiye sağlık desteği, yol yardımı gibi haklar da tanınmaktadır.

İlk Araç Alımında Trafik Sigortası Ne Kadar Olur?

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araç aldığınızda trafik sigortasını yaptırmak zorunludur. Bu zorunluluk vatandaşların lehine olan bir durumdur. Olası bir trafik kazasında trafik sigortası ile birlikte maddi zarar karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra trafik sigortası olan kişiye birtakım ek haklarda tanınmaktadır. Burada söz konusu olan ilk araç alındığında trafik sigortasının ne kadar olduğudur.

İlk Araç Alımında Trafik Sigortası Fiyatı Ne Kadar Olur?

Trafik sigortasına tavan fiyat sistemi getirilmiştir. Bu durumda aracınızı ilk aldığınızda özel araba konumundaysa ortalama 4.500 TL olacaktır. İlk aldığınız araç tüzel yani şirket üzerine kayıtlıysa ortalama 5.500 TL olacaktır. Bu fiyatlar ortalama fiyatlardır. Araç plakasının ait olduğu ile göre fiyatlar değişmektedir.

İlk Araç Alımında Trafik Sigortası Fiyatı Neden Yüksek Çıkar?

Burada önemli olan şey aracınızın markası ve bazı unsurlarıdır. Aracınızın markası ile birlikte modeli de trafik sigortası fiyatını etkilemektedir. Aynı zamanda araç plakasında yazan ile göre de trafik sigortası fiyatları değişmektedir. Bu noktada aracın plakasında yazan ile göre yani araç hangi ile aitse, araç hangi markaysa ve modelse ona göre trafik sigortası fiyatları değişmektedir.