İlk Astronot Alper Gezeravcı, Kırıkkale Üniversitesi’nde

2021 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı kapsamında "ilk insanlı uzay misyonu"nu başarıyla hayata geçiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin de ziyarette yer aldı.

Bilgi ve tecrübeleri ile uzay deneyimini paylaşmak üzere Üniversiteye gelen Alper Gezeavcı'ya teşekkür eden Rektör Aslan, ilk astronotumuz Gezeravcı'ya Susanne Bilig'in "Piri Reis'in Haritası" adlı kitabını hediye etti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Alper Gezeravcı'yı şehrimizde görmekten duyduğu memnuniyeti belirterek şehrimizin sembollerinden Silahlı Asker heykelinin maketini Alper Gezeravcı'ya hediye etti.