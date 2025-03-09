İlk astronotumuz ilklerin üniversitesinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) işbirliği ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı.Etkinliğe; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Programın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bizler, tarihte havacılık ve uzay alanında büyük hayaller kurmuş bir milletin evlatlarıyız. Vecihi Hürkuş'tan Nuri Demirağ'a, Selçuk Bayraktar gibi vizyoner mühendislerden bugün semalarımızda süzülen KAAN, ANKA, Bayraktar KIZILELMA gibi projelere kadar uzanan bu yolculuk, geleceğe olan inancımızın bir göstergesidir. Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzaya çıkan Sayın Alper Gezeravcı, 'Bu sadece bir başlangıç' diyerek gelecek nesillerin önünü açmıştır. Üniversite olarak, ülkemizin havacılık ve uzay alanındaki hedeflerine katkı sunmak için önemli adımlar atmaktayız. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz, Eylül 2022'de ilk öğrencilerini kabul ederek eğitim hayatına başlamış, geleceğin havacılık, uzay ve savunma sanayii mühendislerini yetiştirme misyonuyla yola çıkmıştır" dedi.Düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Alper Gezeravcı ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay yolculuğu, genç nesillere ilham vermek ve onları özgüvenle donatmak için planlandı. Bugün burada bulunan öğrenciler, bu sürecin asıl sahipleridir. Korkmadan hayal edin" dedi.