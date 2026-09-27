Haberler Yaşam Haberleri İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?
Giriş Tarihi: 27.09.2026 14:34

İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?

Ev sahibi olmayı planlayanların yakından izlediği İlk Evim Konut Kredisi için ayrıntılar bekleniyor. İlk kez konut alacaklara yönelik olması beklenen destekle ilgili faiz ve başvuru şartları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek? İşte, son durum...

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?
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Ev alma planı yapanlar için konut kredilerindeki güncel gelişmeler takip ediliyor. Özellikle daha önce evi olmayan vatandaşlara yönelik İlk Evim Konut Kredisi'nin nasıl uygulanacağı ve kimleri kapsayacağı öne çıktı. Başvuru takviminin ve kredi koşulları da önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk Evim Konut Kredisi başvuruların hangi tarihlerde alınacağı netlik kazanmadı. Kredi desteğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru tarihleri, izlenecek adımlar ve diğer ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kredi desteğinin daha önce ev sahibi olmayan vatandaşlara yönelik olması öngörülüyor. Böylece ilk evini almak isteyenlere daha uygun koşullarda kredi kullanma imkanı sunulması amaçlanıyor. Destekte aranacak şartlar resmi açıklamanın ardından belli olacak.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları henüz paylaşılmadı. Kredi desteğinin ilk kez ev sahibi olacaklara yönelik olması beklendiği için gündemde yer alan olası şartlar şöyle:

  • Başvuru sahibinin ilk kez konut alacak olması ve adına kayıtlı bir ev bulunmaması
  • Satın alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet edilmesi
  • Son bir yıl içinde konut satışı yapılmamış olması
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'nin üzerinde pay sahibi olunmaması
  • Düzenli bir gelire sahip olunması ve gerektiğinde bu gelirin belgelenebilmesi

İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

İlk Evim Konut Kampanyası hayata geçtiğinde ödeme koşulları da kesinleşecek. TBMM gündemindeki düzenlemede ise banka ve katılım bankalarından sağlanacak finansman için vadenin en fazla 120 ay olması öngörülüyor.

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?
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