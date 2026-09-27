İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?

Ev alma planı yapanlar için konut kredilerindeki güncel gelişmeler takip ediliyor. Özellikle daha önce evi olmayan vatandaşlara yönelik İlk Evim Konut Kredisi'nin nasıl uygulanacağı ve kimleri kapsayacağı öne çıktı. Başvuru takviminin ve kredi koşulları da önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.
İlk Evim Konut Kredisi başvuruların hangi tarihlerde alınacağı netlik kazanmadı. Kredi desteğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru tarihleri, izlenecek adımlar ve diğer ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Kredi desteğinin daha önce ev sahibi olmayan vatandaşlara yönelik olması öngörülüyor. Böylece ilk evini almak isteyenlere daha uygun koşullarda kredi kullanma imkanı sunulması amaçlanıyor. Destekte aranacak şartlar resmi açıklamanın ardından belli olacak.
Başvuru şartları henüz paylaşılmadı. Kredi desteğinin ilk kez ev sahibi olacaklara yönelik olması beklendiği için gündemde yer alan olası şartlar şöyle:
İlk Evim Konut Kampanyası hayata geçtiğinde ödeme koşulları da kesinleşecek. TBMM gündemindeki düzenlemede ise banka ve katılım bankalarından sağlanacak finansman için vadenin en fazla 120 ay olması öngörülüyor.