İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?

Ev alma planı yapanlar için konut kredilerindeki güncel gelişmeler takip ediliyor. Özellikle daha önce evi olmayan vatandaşlara yönelik İlk Evim Konut Kredisi'nin nasıl uygulanacağı ve kimleri kapsayacağı öne çıktı. Başvuru takviminin ve kredi koşulları da önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.