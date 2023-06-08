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Giriş Tarihi: 9.6.2023

İlk hac kafılesi dualarla uğurlandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İlk hac kafılesi dualarla uğurlandı
Adana'da ilk hac kafilesi, dualarla uğurlandı. Havalimanında düzenlenen uğurlama töreninde Vali Süleyman Elban, kutsal topraklara giderek hac ibadetini gerçekleştirecek hacı adaylarına hitaben kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Elban, "Yüzlerce müracaatçı arasında nasibi açık olan insanlarsınız. Bu anlamda Allah katında kendinizi kutlu ve bahtiyar hissetmelisiniz.. Gittiğinizde de mutlaka Peygamber Efendimize de bizden selam götürün. Dualarınızda bizleri de eksik etmeyin. Yolunuz açık olsun. Rabbim sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin" dedi.

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İlk hac kafılesi dualarla uğurlandı
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