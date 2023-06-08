İlk hac kafılesi dualarla uğurlandı

Adana'da ilk hac kafilesi, dualarla uğurlandı. Havalimanında düzenlenen uğurlama töreninde Vali Süleyman Elban, kutsal topraklara giderek hac ibadetini gerçekleştirecek hacı adaylarına hitaben kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Elban, "Yüzlerce müracaatçı arasında nasibi açık olan insanlarsınız. Bu anlamda Allah katında kendinizi kutlu ve bahtiyar hissetmelisiniz.. Gittiğinizde de mutlaka Peygamber Efendimize de bizden selam götürün. Dualarınızda bizleri de eksik etmeyin. Yolunuz açık olsun. Rabbim sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin" dedi.