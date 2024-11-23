İlk kar yağdı fırtına yıktı

İstanbul'da dün sabah etkili olan şiddetli sağanak; Arnavutköy, Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Aydos Ormanı olmak üzere, yüksek kesimlerde yol kenarları, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu.Büyükada'da şiddetli rüzgarın etkisiyle sahildeki iki restoranın kış bahçesi yıkıldı, bir sokakta ağaç devrildi. Pendik'te rüzgar pazar yerindeki çadırları devirdi. Kartal'da park halindeki otomobilin üzerine devrilen ağaç, ekipler tarafından kaldırıldı.Üsküdar Bosna Bulvarı'nda yağmur sonrası oluşan su birikintisinde araçlar zorlukla ilerledi. Kağıthane'de, sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisinde mahsur kalan araç kurtarıldı. Şişli'de de bir apartmanın bodrum katını su bastı. Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi'nde ise yağış nedeniyle adeta göle dönen caddede vatandaşlar suyu tahliye etmeye çalıştı.İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Kıran America' isimli gemi, fırtına nedeniyle Beykoz açıklarında sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanının manevrasıyla son anda kıyıya vurmaktan kurtuldu. Ayrıca, Anadolu Kavağı önlerinde balıkçı teknelerinin ağlarının birbirine dolanması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.