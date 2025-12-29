İlk Kuralar Çekiliyor! İl İl TOKİ Kura Takvimi 2025-2026: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan dev projede, 81 ilde inşa edilecek konutların hak sahiplerini belirleme süreci bugün başlıyor. Bakan Murat Kurum'un duyurduğu takvime göre, Adıyaman ilk durak. TOKİ kura çekimi takvimi kapsamında aralık ve ocak ayının başında yapılacak kura illeri belli oldu. Bu adımla birlikte binlerce vatandaş ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşacak. İşte, il il TOKİ kura tarihi:
Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:
29 Aralık Pazartesi: Adıyaman
30 Aralık: Şırnak ve Hakkari
5 Ocak: Siirt ve Van
6 Ocak: Mardin ve Ağrı
7 Ocak: Batman
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerin kura tarihleri henüz belli olmadı.
Kura süreci tamamlanan iller için sonuçlar iki ana kanal üzerinden bekleniyor.
e-Devlet Kapısı: Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaparak "Konut Noter Kura Sonuç Sorgulama" hizmeti üzerinden asil veya yedek listesinde olup olmadıklarını öğrenebilirler.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresinde yer alan kura sonuçları bölümünden isim listelerine erişim sağlayabilirler.
İlk kuraların yapılması ardından detaylar netleşecek.
Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak ve her ilin çekiminin TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı yayılanması bekleniyor. Bu sayede vatandaşlar, isimlerinin okunup okunmadığını anlık olarak takip edebilir.
Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:
Gençler: %20
Emekliler: %20
Engelliler: %5
Şehit Yakınları ve Gaziler: %5
Diğer Alıcılar: %50
Kura çıkmayanların başvuru ücreti ne zaman iade edilir? Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5000 TL'lik başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren en kısa sürece iade edilmeye başlanacak. İadeler, başvuru yapılan banka üzerinden alınabilecek.
Asil listede çıkanlar ne yapmalı? Kurada asil olarak belirlenen hak sahipleri, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama aşamasına geçecekler. Bu süreçte gerekli belgelerin teslimi ve peşinat ödemeleri gerçekleştirilecek.