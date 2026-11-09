İlk KYK bursları ne zaman yatacak? KYK lisans, yüksek lisans, doktora burs ücretleri

Başvuru sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, ilk burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı günü beklemeye başladı.
İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılıyor. İlk ödemeye, başvurunun yapıldığı eğitim öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayı da dahil ediliyor.
2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi ücretleri, eğitim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı mevcut tarifeye göre burs ve kredi tutarları şöyle:
Ön lisans ve lisans 4.000 TL
Yüksek lisans 8.000 TL
Doktora 12.000 TL
KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-2027 dönemi için taahhütname onayının son tarihi 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59 olarak belirlendi.