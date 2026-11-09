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Giriş Tarihi: 09.11.2026 07:07

İlk KYK bursları ne zaman yatacak? KYK lisans, yüksek lisans, doktora burs ücretleri

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri için öğrencilerin bekleyişi başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 Kasım 2026 tarihinde açıklanan başvuru sonuçlarının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Üniversite öğrencileri, burs ve kredi ücretlerinin hesaplara hangi tarihte aktarılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak?

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İlk KYK bursları ne zaman yatacak? KYK lisans, yüksek lisans, doktora burs ücretleri
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2026-2027 döneminde KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ilan edilmesiyle ödeme süreci de öğrencilerin merak ettiği konular arasına girdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sonuçların açıklandığını bildirmesinin ardından üniversite öğrencileri, ilk ödemelerin hesaplara aktarılacağı tarihi araştırmaya başladı. Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan adaylar, ödeme günlerine ilişkin resmi açıklamaları takip ediyor.

KYK BURSLARI HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATIRILACAK?

Başvuru sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, ilk burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı günü beklemeye başladı.

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılıyor. İlk ödemeye, başvurunun yapıldığı eğitim öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayı da dahil ediliyor.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi ücretleri, eğitim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı mevcut tarifeye göre burs ve kredi tutarları şöyle:

Ön lisans ve lisans 4.000 TL

Yüksek lisans 8.000 TL

Doktora 12.000 TL

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KYK BURSU TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-2027 dönemi için taahhütname onayının son tarihi 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59 olarak belirlendi.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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