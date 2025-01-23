İlk yüz nakil hastası 13’üncü yılını kutladı

Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonu yapılan Uğur Acar, naklin 13. yıl dönümünde tedavisini yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette yıldönümü için hazırlanan yaş pastayı kesen Acar, pasta üzerindeki mumları söndürdükten sonra Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür etti. Prof. Dr. Özkan, bu naklin üzerinden 13 yıl geçtiğini ve bu tarihi operasyonun, sadece tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda insanlık adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Rektör Özkan, "Uğur'un güçlü duruşu hem bize hem de nakil bekleyen bir çok hastaya ilham oldu" dedi.