İlkokul öğrencilerinden İngilizce tiyatro gösterisi

Konya'da bir özel eğitim kurumunda, İngilizce eğitiminin gelişimi ve önemi için öğrencilerin dil öğrenme sürecine sanatsal bir katkı sunmak amacıyla yabancı dilde etkinlik düzenlendi. 'İngilizce Gecesi' etkinliğinde ilkokul öğrencileri 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası' adlı tiyatro oyununu sahneledi. Küçük öğrencilerin İngilizce metinlerle hazırlanan tiyatro oyununda sergiledikleri akıcı performans izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. İngilizce öğretmenleri Gül Ebru Torun ve Canan Ülkü Karakuzu tarafından hazırlanan gecede öğrenciler performanslarıyla profesyonel bir sahne deneyimi sundu.

MİNİKLERDEN ETKİLEYİCİ GÖSTERİ



Tiyatro gecesinde açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Musa Gezgin, öğrencilerin başarılarını kutlamak için bir arada bulunduklarını ifade ederek, "İngilizce, günümüz dünyasında artık sadece bir yabancı dil değil, uluslararası iletişimin, bilimin, teknolojinin ve kültürel etkileşimin temel anahtarlarından biri haline gelmiştir.

Bir dili öğrenmek, sadece kelimeleri ve dilbilgisi kurallarını bilmekten çok daha fazlasıdır. Bu performanslar sadece bir dil öğrenmenin değil, aynı zamanda özgüven kazanmanın, ekip çalışmasının, iletişim becerilerini geliştirmenin de bir göstergesidir" dedi. Konuşmanın ardından okulun dans kulübü öğrencilerinin hazırladığı gösterisiyle başlayan program tiyatro oyunu ile son buldu.