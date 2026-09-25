Haberler Yaşam Haberleri İlkokul öğrencisinin çantasında silah bulundu! Gözaltına alınan babadan pes dedirten ifade: “Ben koydum sonra da unuttum”
Giriş Tarihi: 25.09.2026 21:07

İlkokul öğrencisinin çantasında silah bulundu! Gözaltına alınan babadan pes dedirten ifade: “Ben koydum sonra da unuttum”

Mersin'in Tarsus ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi A.E.'nin (7) çantasında tabanca bulundu. Gözaltına alınan baba R.E., “Ben koydum sonra da unuttum” dedi, çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
İlkokul öğrencisinin çantasında silah bulundu! Gözaltına alınan babadan pes dedirten ifade: Ben koydum sonra da unuttum
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Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi'ndeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesinde İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen, 1'inci sınıf öğrencisi A.E.'nin çantasında tabanca olduğunu fark etti. Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Gelen polisler çantadaki tabancayla ilgili inceleme başlattı.

Tabancanın sahibi olduğu belirtilen öğrencinin babası R.E. gözaltına alındı. A.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Müteahhitlik yapan R.E.'nin emniyetteki ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu ve oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu daha sonra unuttuğunu söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MERSİN

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İlkokul öğrencisinin çantasında silah bulundu! Gözaltına alınan babadan pes dedirten ifade: “Ben koydum sonra da unuttum”
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