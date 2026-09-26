İlkokul öğrencisinin çantasından silah çıktı

Mersin
'ın Tarsus
ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi A.E.'nin (7) çantasında tabanca bulundu. Akşemsettin Mahallesi'ndeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda dün yaşanan olayda İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen, 1'inci sınıf öğrencisi A.E.'nin çantasında tabanca olduğunu fark etti. Durumu okul yönetimine bildirdi. Olay yerine gelen polisler müdahale ederek tabancayla ilgili inceleme başlattı. Tabancanın sahibi olduğu belirtilen öğrencinin babası R.E. gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. A.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Müteahhitlik yapan R.E.'nin emniyetteki ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu, oğlunun çantasında unuttuğunu söylediği belirtildi.
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Mete Efendioğlu - Editör