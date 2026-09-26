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Giriş Tarihi: 26.09.2026

İlkokul öğrencisinin çantasından silah çıktı

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Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
İlkokul öğrencisinin çantasından silah çıktı
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Mersin'ın Tarsus ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi A.E.'nin (7) çantasında tabanca bulundu. Akşemsettin Mahallesi'ndeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda dün yaşanan olayda İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen, 1'inci sınıf öğrencisi A.E.'nin çantasında tabanca olduğunu fark etti. Durumu okul yönetimine bildirdi. Olay yerine gelen polisler müdahale ederek tabancayla ilgili inceleme başlattı. Tabancanın sahibi olduğu belirtilen öğrencinin babası R.E. gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. A.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Müteahhitlik yapan R.E.'nin emniyetteki ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu, oğlunun çantasında unuttuğunu söylediği belirtildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MERSİN #TARSUS

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İlkokul öğrencisinin çantasından silah çıktı
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