İller Bankası personel alımı YAPIYOR! İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl?

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Adaylar; Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.

e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının beş katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.