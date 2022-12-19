İller Bankası personel alımı YAPIYOR! İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl?

İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı. Kurum mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personeli gibi birçok alanda personelin alımı yapılacağı kaydedildiği açıklamada diğer detaylar da yer aldı. Bu kapsamda ise "İller Bankası sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. İşte İller Bankası sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı ve şartları gibi tüm detaylar.
ŞARTLAR NELERDİR?
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığında Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Yönetim Personeli olarak istihdam edilecek personel için; ilan tarihi itibariyle 2020, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 80 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
İLLER BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu'nu 19/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.
b) Adaylar sınava başvuru sırasında,
I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,
II) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin,
III) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,
JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.
c) 03/01/2023 Salı günü (Saat 23:59)'dan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da reddedilecektir.
Bilahare adaylar aynı sitede yer alan "Başvuru Kontrol" bağlantısını kullanarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
d) Adaylar; Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.
e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının beş katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.