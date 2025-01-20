İmam, İtalyan gezgini camide ağırladı: İmamın çamurlu ayakkabılarını yıkadığını görünce çok şaşırdı

Bisikleti ile dünya turu yaptığı esnada Düzce'den de geçen İtalyan Nicolo Guarrera, Kirazlı Yeni Mahalle cami bahçesinde çadır kurmak istedi. Bu durumu fark eden cami imamı Hilmi Yılmaz, cami cemaati ile görüşmesinin ardından yabancı turistin cami içerisinde konaklayabileceğini belirtti. İmamın yönlendirmesi ile cami içerisinde kendisine yer verilen yabancı turist için yerden ısıtmalar da çalıştırıldı. Havanın yağışlı olması sebebi ile ayakkabılarının çamurlandığını fark eden cami imamı turistin ayakkabılarını yıkayıp, kendisine teslim etti. Yabancı turist daha sonra abdesthaneye giderek burada üstünü değiştirmesi ve daha sonra camide okunan Kur'an tilavetini dinlediği anları sosyal medyaya "Gerçek misafirperverlik: lafı esirgemeden karşılanmak, tok olduğunuzu söyleyerek doyurulmak, yalnız bırakılmak yerine misafir kabul etmek ve kucaklaşmak. İmam hiç bir şey söylemeden ayakkabılarımı bile yıkıyor, sürpriz. Onu banyoda şahsen fırçalarken buluyorum ve onu durdurmaya çalıştığımda omuz silkiyor ve gülümseyerek temizlemeye devam ediyor, bunun anlamı olması gereken bir şey söylüyor Endişelenme, bunu isteyerek yapacağım. Gerçekten Türkiye'de gördüğüm misafirperverliğe diyecek sözüm kalmadı" notu ile yükledi.

BU GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cami imamı Hilmi Yılmaz ise yaptığı açıklamada; İkindi namazının çıkışıydı. Namazı kılıp camiden çıktığımızda bahçede misafirimizi gördük. Hoş geldin dedik kendi dilimizce. Üstü başı ıslak, ayakkabıları çamurlu olduğu halde biraz dinlenmek istiyorum gibi bir şeyler söyledi. 'Çadır kurabilir miyim?' diye sordu. Bizde soğukta dışarıda kalmasını içimiz el vermedi. Cemaatimiz ile beraber içeride kalabilir diye uygun gördük. O gece camimizde misafir ettik. İçeri girdi, o şekilde dinlenmeye başladı. Nicola kardeşimiz içeri girip dinlenmeye başladıktan sonra ben dışarı çıktığımda ayakkabılarının çamurlu ve ıslak olduğunu gördüm.

Tekrar ıslak ayakkabıyı giymesine gönlüm izin vermedi. Bizde öyle giyemeyiz diyerek misafirimizi hürmet etmek için ayakkabılarını temizlemek için aldım. Giyerken kuru bir ayakkabı giysin istedim. Abdesthane'de ayakkabılarını temizlerken, üstünü değiştirmek için dışarı çıkmıştı. Benim ayakkabım nerede diye araştırırken çocuklar 'Hocamız ayakkabılarını temizliyor' demişler. Abdesthanede üstünü değiştirmeye girdiği esnada benim ayakkabıları temizlediğimi görünce çok şaşırdı. 'Ne gerek vardı' dedi. Ben de siz misafirsiniz diyerek yıkanması gerektiğini söyledik." İfadelerine yer verdi.