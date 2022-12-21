İmam Nikahı Nasıl Kıyılır? Dini Nikah Şartları Nelerdir ve İmam Nikahında Ne Sorulur?

İmam nikahı nasıl kıyılır? Önce evlenecek olan erkek ve evlenecek olan hanımın evlenmelerine engel herhangi resmi ve dini bir şey olmamalıdır. İmam nikahı için iki şahit olmalıdır; ortada bir mehir olacak. Kadının boşanma durumunda elinde kalacak maddi güvence, maddi imkandır. Mehir, başlık parası değildir, mehiri damat geline verir. Herhangi bir şekilde mehir gelinin babasına verilmez gelinin kendisine verilir. Mehir ne olmalıdır?

Bir daire, bir araba, çift bilezik, altın, arsa... Kısacası boşanma durumunda kadının satıp hayatını devam ettirebileceği bir mal varlığına mehir denir. Mehir tespit edildikten sonra hoca oturacak ve iki şahidin huzurunda imam nikahını kıymaya başlayacak. Hoca önce kadına adını soracak, babasının adını soracak daha sonra hoca bu sefer erkeğe adını soracak, babasının adını soracak.

Nikah başvurusu için gerekli işlemler nelerdir?

Daha sonra hoca şahitlerin adını öğrenir, onların babalarının adını öğrenir. İmam nikahını kıyan hoca kadına şunu soracak; örnek vermek gerekirse, Mehmet kızı Ayşe şahitler huzurunda 3 çift bilezik mehir ile Allah'ın izni peygamberin sünnetiyle sen Ahmet oğlu Akif'i eş olarak kabul ettin mi? Ona zevce olarak vardın mı? Kadın da bu soruya "ettim" diye cevap verir.

Daha sonra sıra erkeğe gelir ve bu kez hoca erkeğe, Ahmet oğlu Akif, Mehmet kızı Ayşe'yi eş olarak zevce olarak aldın mı? Erkek de bu soruya "aldım" diye yanıt verir. Böylece imam nikahı (dini nikah) tamamlanmış olur. Hoca efendi nikahtan sonra kısa bir dua eder ve imam nikahı kıyılmış olur.