İmamın iyiliği yürekleri ısıttı

AfyonkarahısarŞuhut'a bağlı Demirbel Köyü'nde 3 yıldır imamlık yapan Adem Eser'in (25), Şuhut'tan geçen Konya-Denizli yolunda kar nedeniyle zorlanan sürücülere çay ve bisküvi dağıtması yürekleri ısıttı. Sosyal medyada gündem olan evli ve iki çocuk babası Adem hoca, SABAH'a konuştu: İkindi namazından çıktıktan sonra yolun kapandığını gördüm. Yolda kalanlara 'içleri ısınsın' diye termosla çay dağıttım. Bu işi Allah rızası için yaptım. Çok memnun oldular. Anadolu insanı karşılıksız iyilik yapmayı sever.
İnsanlar da karşılıksız iyiliğe hasret kalmış. Ayrıca köyde yaşlılara da yardım ediyorum. Onları hastaneye götürüyorum. Evlerindeki bozuk aletleri tamir ediyorum. Köyde fazla genç olmadığı için bu işler bana kalıyor" dedi. Eser'in 3 yıldır görev yaptığı 161 haneli Demirbel köyü sakinleri de 'Hocamızla gurur duyduk' diye konuştu. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Afyon Valisi Gökmen Çiçek, genç imamı yayımladıkları mesajlarla tebrik etti. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da, imam Adem Eser'le telefonla görüştüğünü söyledi.