İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu’nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

Davanın en kritik isimlerinden biri olan müteahhit Ali Nuhoğlu, soruşturma aşamasında savcılığa verdiği "etkin pişmanlık" ifadesinde İBB'den hak edişlerini tahsil edebilmek için sistematik olarak rüşvet vermek zorunda kaldığını söylemiş, İBB iştiraklerinden aldığı ihalelerin ödemelerini alabilmek amacıyla yaklaşık 5 milyon dolar rüşvet verdiğini belirtmişti. Pazarlıkların Fatih Keleş tarafından yapıldığını, paraların ise Zafer Keleş'e dolar cinsinden kapalı poşetlerle teslim edildiğini ifade eden Nuhoğlu, Sarıyer'de bulunan Güllüce Tarım A.Ş. üzerine kayıtlı 2 villanın İmamoğlu İnşaat'a devredilmesi sürecinde de İSKİ alacaklarına karşılık kendisine villa alımının dayatıldığını öne sürmüştü.