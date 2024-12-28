İmamoğlu’nun algı operasyonu çöktü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Kanal İstanbul ve Yenişehir projesine yargı bir kez daha dur dedi" iddiasıyla dile getirdiği mahkeme kararının Kanal İstanbul ile hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı.İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin önceki gün aldığı iptal kararını Kanal İstanbul ile bağlantılıymış gibi dile getiren İmamoğlu, gelişmenin birçok muhalif medya kuruluşunda "Kanal İstanbul'a yargı freni" başlığıyla servis edilmesinin de önünü açmıştı.Alınan kararın arka planındaki detaylar ise çok geçmeden gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin aldığı iptal kararı, Avrupa yakası rezerv yapı alanına ilişkin çevre düzeni planı değişikliği ile rezerv yapı alanı kararlarına karşı açılan davayı kapsıyor. Öte yandan söz konusu alana ilişkin yapılan itirazlar ve talepler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından zaten gerekli değişikliklerin yapıldığı ve 16 Mart 2021 tarihinde yeniden onaylandığı öğrenildi.