İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesinde skandal sözler! Hem tehdit hem hakaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik yürütülen 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı.
"HEPSİ BENİM İÇİN ÇÖP NİTELİĞİNDEDİR"
İmamoğlu hakimlikte sorulan sorulara cevap vermeyi reddetti. İfadesinde, "Hepsi benim için çöp niteliğindedir. Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namuslarını kaybetmiş kişilerdir" dedi
"ŞEREF YOKSUNU BU İNSANLAR..."
İmamoğlu ifadesinin devamında, "Bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil, muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum. Çünkü bu tür pusu ve kumpas işi, terör örgütü üyesi olmakla başarılabilir. Adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır.
Yüce Türk yargısına ve on binlerce namuslu yargıç ve savcılarımıza sesleniyorum ki, bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin. Şeref yoksunu bu insanlar Ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler" dedi.