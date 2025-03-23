İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesinde skandal sözler! Hem tehdit hem hakaret etti: Şeref yoksunu insanlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik yürütülen 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı.

"HEPSİ BENİM İÇİN ÇÖP NİTELİĞİNDEDİR"

İmamoğlu ifadesinde, "Ben bu hususta emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim; ama mahkeme anında elime geçen sevk yazısında, benden ifade alan savcının isminin olmadığı, farklı iki savcının isminin olduğunu gördüm. Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vesaire kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütlerinin söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran iki savcının suç isnadı görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir. Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namuslarını kaybetmiş kişilerdir" dedi