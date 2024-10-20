İmzasını taklit ederek dolandırdı: 4 milyonluk taşınmazı 10 bin liraya kiralamış!

Mersin'de yaşayan 34 yaşındaki S.S., taşınmazları üzerinde yaptığı kontrolde amcası İ.S. ile yüzde 50 ortak oldukları petrol istasyonunun Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ruhsatla amcasının eşi adına aylık 10 bin lira bedel ile kiralandığını öğrendi. Duruma itiraz etmek ve ruhsat iptali istemek için belediyeye giden S.S.'ye, burada belediye yetkilileri tarafından kendi imzası bulunan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı talebinin bulunduğu evraklar gösterildi.
İMZASINI TAKLİT ETTİ
Evrakların sahte olduğunu iddia eden S.S., avukatı aracılığıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne sahte imza kullanıldığı gerekçesiyle ruhsatın iptali için dilekçe sundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan S.S. avukatı aracılığıyla hazırladığı suç duyurusu dilekçesinde, noter tarafından kendisinin bulunmamasına rağmen aslı gibidir belgesi verildiği, söz konusu belgeler ile amcası İ.S.'nin kendisinin imzasının taklit ettiği, bu imzalar ile ruhsatın yanı sıra bir de kira sözleşmesi yapıldığını kaydetti.
BELEDİYEDE RÜŞVET İDDİASI
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin rüşvet karşılığında ruhsat verdiğini öne süren S.S. dilekçesinde, amcası İ.S.'nin eşi R.S. üzerine petrol istasyonunu aylık 10 bin lira bedel ile kiraladığını, taşınmazın değerinin 3 milyon 739 bin 681 lira olduğunu, aylık rakamın gerçeği yansıtmadığı, talepte bulunulurken biri sahte diğeri ise taşınmazın bulunduğu köyün muhtarının doğru olmayan beyanları ile 2 belge sunulduğunu kaydetti. S.S. Başsavcılığa yaptığı şikayetinde amcası İ.S.'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi görevlileri ve ilgili personelleri ve mahalle muhtarının 'Resmi belgede sahtecilik', 'Sahte resmi belgeyi kullanma', 'Yalan beyanda bulunma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.