İmzasını taklit ederek dolandırdı: 4 milyonluk taşınmazı 10 bin liraya kiralamış!

Mersin'de yaşayan 34 yaşındaki S.S., taşınmazları üzerinde yaptığı kontrolde amcası İ.S. ile yüzde 50 ortak oldukları petrol istasyonunun Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ruhsatla amcasının eşi adına aylık 10 bin lira bedel ile kiralandığını öğrendi. Duruma itiraz etmek ve ruhsat iptali istemek için belediyeye giden S.S.'ye, burada belediye yetkilileri tarafından kendi imzası bulunan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı talebinin bulunduğu evraklar gösterildi.

İMZASINI TAKLİT ETTİ

Evrakların sahte olduğunu iddia eden S.S., avukatı aracılığıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne sahte imza kullanıldığı gerekçesiyle ruhsatın iptali için dilekçe sundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan S.S. avukatı aracılığıyla hazırladığı suç duyurusu dilekçesinde, noter tarafından kendisinin bulunmamasına rağmen aslı gibidir belgesi verildiği, söz konusu belgeler ile amcası İ.S.'nin kendisinin imzasının taklit ettiği, bu imzalar ile ruhsatın yanı sıra bir de kira sözleşmesi yapıldığını kaydetti.