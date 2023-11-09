İnce’ye kumpas davasında İnce’nin katılma talebi reddedildi Ankara Kuşu hakim karşısında

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Oktay Yaşar, Veli Koçak ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Yaşar, hakkındaki suçlamaları reddederek, FETÖ'yle bağlantısının olmadığını, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü. Yaşar, "Terör örgütüyle irtibatım yok göz temasım bile yok. Beraatimi talep ederim" dedi.

Veli Koçak ise, İnce'ye ait olduğu iddia edilen sahte video görüntülerini ve dekontu herhangi bir mecrada paylaşmadığını, sosyal medya hesaplarının herkese açık olduğunu gerekli incelemenin yapıldığında görüleceğini kaydetti. Muharrem İnce'nin avukatı da müvekkilinin suçtan zarar gördüğünü belirterek, dava katılma talebinde bulundu. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında geçmişte yürütülen FETÖ soruşturmalarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar vererek, İnce'nin avukatının davaya katılma talebini, suçtan doğrudan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.