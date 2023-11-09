Haberler Yaşam Haberleri İnce’ye kumpas davasında İnce’nin katılma talebi reddedildi Ankara Kuşu hakim karşısında
Giriş Tarihi: 9.11.2023 13:27 Son Güncelleme: 9.11.2023 13:34

İnce’ye kumpas davasında İnce’nin katılma talebi reddedildi Ankara Kuşu hakim karşısında

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle tutuklanan "Ankara Kuşu" adlı X hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli mimar Veli Koçak’ın yargılanmasına başlandı. Yaşar mahkemede kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek terör örgütleriyle irtibatının olmadığını söyledi. İnce'nin avukatının davaya katılma talebi ise suçtan doğrudan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
İnce’ye kumpas davasında İnce’nin katılma talebi reddedildi Ankara Kuşu hakim karşısında

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Oktay Yaşar, Veli Koçak ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Yaşar, hakkındaki suçlamaları reddederek, FETÖ'yle bağlantısının olmadığını, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü. Yaşar, "Terör örgütüyle irtibatım yok göz temasım bile yok. Beraatimi talep ederim" dedi.

Veli Koçak ise, İnce'ye ait olduğu iddia edilen sahte video görüntülerini ve dekontu herhangi bir mecrada paylaşmadığını, sosyal medya hesaplarının herkese açık olduğunu gerekli incelemenin yapıldığında görüleceğini kaydetti. Muharrem İnce'nin avukatı da müvekkilinin suçtan zarar gördüğünü belirterek, dava katılma talebinde bulundu. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında geçmişte yürütülen FETÖ soruşturmalarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar vererek, İnce'nin avukatının davaya katılma talebini, suçtan doğrudan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.

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İnce’ye kumpas davasında İnce’nin katılma talebi reddedildi Ankara Kuşu hakim karşısında
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