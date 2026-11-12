İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

Avrupa milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonlardan UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kritik viraja girdi. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, grup liderliği iddiasını son maça taşımak için sahaya çıkarken; Slaven Bilić'in çalıştırdığı Hırvatlar, Ekim ayında Rijeka'da alınan ağır yenilginin rövanşını almak ve A Ligi'nde tutunma avantajını korumak istiyor.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup kapsamında oynanacak İngiltere - Hırvatistan mücadelesi, 12 Kasım 2026 Perşembe (bu akşam) günü gerçekleştirilecek. Londra'daki 90 bin seyirci kapasiteli Wembley Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saati ile 22.45'te çalacak.
Grupta geride kalan dört haftanın ardından zirve yarışında İspanya ve İngiltere öne çıkarken, Hırvatistan üçüncü sırada yer alıyor. İngiltere bu akşam sahadan en az bir puanla ayrılması halinde Hırvatistan'ın puan olarak önüne geçme ihtimalini matematiksel olarak ortadan kaldıracak.