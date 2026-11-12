İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

2026-27 UEFA ULUSLAR A LİGİ 3. GRUP PUAN DURUMU

Grupta geride kalan dört haftanın ardından zirve yarışında İspanya ve İngiltere öne çıkarken, Hırvatistan üçüncü sırada yer alıyor. İngiltere bu akşam sahadan en az bir puanla ayrılması halinde Hırvatistan'ın puan olarak önüne geçme ihtimalini matematiksel olarak ortadan kaldıracak.