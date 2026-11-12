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Giriş Tarihi: 12.11.2026 15:36

İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar A Ligi C grubu beşinci hafta maçında İngiltere ile Hırvatistan, Londra'daki tarihi Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Çeyrek final biletini garantilemek isteyen ev sahibi ekip ile grupta çıkış arayan konuk takımın randevusu futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki; İngiltere - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

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İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi
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Avrupa milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonlardan UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kritik viraja girdi. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, grup liderliği iddiasını son maça taşımak için sahaya çıkarken; Slaven Bilić'in çalıştırdığı Hırvatlar, Ekim ayında Rijeka'da alınan ağır yenilginin rövanşını almak ve A Ligi'nde tutunma avantajını korumak istiyor.

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup kapsamında oynanacak İngiltere - Hırvatistan mücadelesi, 12 Kasım 2026 Perşembe (bu akşam) günü gerçekleştirilecek. Londra'daki 90 bin seyirci kapasiteli Wembley Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saati ile 22.45'te çalacak.

Müsabakada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Morten Krogh görev yapacak. Türkiye'deki futbolseverler bu kritik randevuyu a2 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek.

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2026-27 UEFA ULUSLAR A LİGİ 3. GRUP PUAN DURUMU

Grupta geride kalan dört haftanın ardından zirve yarışında İspanya ve İngiltere öne çıkarken, Hırvatistan üçüncü sırada yer alıyor. İngiltere bu akşam sahadan en az bir puanla ayrılması halinde Hırvatistan'ın puan olarak önüne geçme ihtimalini matematiksel olarak ortadan kaldıracak.

Sıra Takım O G B M A Y Av Puan
1 İspanya 4 4 0 0 12 5 +7 12
2 İngiltere 4 3 0 1 14 3 +11 9
3 Hırvatistan 4 1 0 3 4 14 -10 3
4 Çekya 4 0 0 4 2 10 -8 0
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi
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