Haberler Yaşam Haberleri İngiltere-İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi C Grubu maçı!
Giriş Tarihi: 26.09.2026 10:28

İngiltere-İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi C Grubu maçı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere ile İspanya karşı karşıya geliyor. 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya ile turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan İngiltere'nin mücadelesi futbolseverlerin dikkatini çekiyor. İki güçlü ekibin karşılaşmasına ilişkin maç ve yayın detayları merakla takip ediliyor.

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İngiltere-İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi C Grubu maçı!
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İngiltere-İspanya karşılaşması öncesinde futbolseverlerin maç heyecanı başladı. Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki ilk mücadelede son dünya şampiyonu İspanya, İngiltere deplasmanında sahaya çıkacak. Karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri ve diğer maç detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

İngiltere-İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi C Grubu maçı!

İNGİLTERE-İSPANYA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere-İspanya Uluslar Ligi maçı 26 Eylül Cumartesi saat 21:45'te başlayacak.

İngiltere-İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi C Grubu maçı!

FUTBOL ŞÖLENİ TURKUVAZ MEDYA'DA

Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni ise Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

26 Eylül Cumartesi

16.00 Slovenya – İskoçya (A Spor)

21.45 İngiltere – İspanya (A Haber)

21.45 Çekya – Hırvatistan (A Spor)

27 Eylül Pazar

19.00 Sırbistan – Hollanda (A Spor)

21.45 Norveç – Portekiz (A Spor)

21.45 Almanya – Yunanistan (A Haber)

28 Eylül Pazartesi

19.00 Gürcistan – Ukrayna (A Spor)

21.45 Belçika – Fransa (A Haber)

21.45 İsveç – Polonya (A Spor)

21.45 Türkiye – İtalya (atv)

29 Eylül Salı

21.45 İspanya – Hırvatistan (A Spor)

21.45 Çekya – İngiltere (A Haber)

21.45 İskoçya – İsviçre (A Para)

1 Ekim Perşembe

21.45 Almanya – Sırbistan (A Haber)

21.45 Danimarka – Portekiz (A2)

21.45 Yunanistan – Hollanda (A Spor)

2 Ekim Cuma

21.45 Fransa – İtalya (A Haber)

21.45 Bosna Hersek – İsveç (A Spor)

21.45 Belçika – Türkiye (atv)

3 Ekim Cumartesi

19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)

21.45 İspanya – Çekya (A Haber)

21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)

21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)

4 Ekim Pazar

19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)

21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)

21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)

21.45 Portekiz – Norveç (A2)

5 Ekim Pazartesi

21.45 Fransa – Belçika (A Spor)

21.45 Romanya – İsveç (A Haber)

21.45 İtalya – Türkiye (atv)

6 Ekim Salı

21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)

21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)

21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)

İngiltere-İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi C Grubu maçı!

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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İngiltere-İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi C Grubu maçı!
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