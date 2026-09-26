İngiltere-İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi C Grubu maçı!

İngiltere-İspanya karşılaşması öncesinde futbolseverlerin maç heyecanı başladı. Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki ilk mücadelede son dünya şampiyonu İspanya, İngiltere deplasmanında sahaya çıkacak. Karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri ve diğer maç detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
İngiltere-İspanya Uluslar Ligi maçı 26 Eylül Cumartesi saat 21:45'te başlayacak.
Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni ise Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
26 Eylül Cumartesi
16.00 Slovenya – İskoçya (A Spor)
21.45 İngiltere – İspanya (A Haber)
21.45 Çekya – Hırvatistan (A Spor)
27 Eylül Pazar
19.00 Sırbistan – Hollanda (A Spor)
21.45 Norveç – Portekiz (A Spor)
21.45 Almanya – Yunanistan (A Haber)
28 Eylül Pazartesi
19.00 Gürcistan – Ukrayna (A Spor)
21.45 Belçika – Fransa (A Haber)
21.45 İsveç – Polonya (A Spor)
21.45 Türkiye – İtalya (atv)
29 Eylül Salı
21.45 İspanya – Hırvatistan (A Spor)
21.45 Çekya – İngiltere (A Haber)
21.45 İskoçya – İsviçre (A Para)
1 Ekim Perşembe
21.45 Almanya – Sırbistan (A Haber)
21.45 Danimarka – Portekiz (A2)
21.45 Yunanistan – Hollanda (A Spor)
2 Ekim Cuma
21.45 Fransa – İtalya (A Haber)
21.45 Bosna Hersek – İsveç (A Spor)
21.45 Belçika – Türkiye (atv)
3 Ekim Cumartesi
19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)
21.45 İspanya – Çekya (A Haber)
21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)
21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)
4 Ekim Pazar
19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)
21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)
21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)
21.45 Portekiz – Norveç (A2)
5 Ekim Pazartesi
21.45 Fransa – Belçika (A Spor)
21.45 Romanya – İsveç (A Haber)
21.45 İtalya – Türkiye (atv)
6 Ekim Salı
21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)
21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)
21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)