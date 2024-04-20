İngiltere’de çalındı Romanya’da bulundu

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nin bir sanat galerisinden dört yıl önce çalınan, 1640'ların sonlarına ait Salvator Rosa resmi, Romanya'daki bir polis baskınıyla ele geçirildi. 17. yüzyılın önemli İtalyan ressamlarından Salvator Rosa'ya ait resim, "Kayalık Kıyı, Plan Yapan Askerler" adını taşıyor. Tablo 2020'de Christ Church galerisinden çalınmıştı. Salvator Rosa'nın resmiyle birlikte aynı soygunda çalınan iki tablo ise halen kayıp. BBC'nin haberine göre çalınan üç tablonun toplam değerinin 10 milyon sterlin olduğu belirtiliyor.