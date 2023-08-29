İngiltere’den flaş kanser aşısı açıklaması! Kanser tarih mi olacak? Sadece 7 dakikada uygulanıyor…

Şu anda hastalar yaşamı uzatan immünoterapi atezolizumab'ı hastanede ilaç transfüzyonu yoluyla doğrudan damarlarına alıyor. Uygulanması genellikle yaklaşık 30 dakika sürüyor, ancak damara ulaşmanın zor olduğu bazı hastalarda bu süre bir saate kadar çıkabiliyor.