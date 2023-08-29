Haberler Yaşam Haberleri İngiltere’den flaş kanser aşısı açıklaması! Kanser tarih mi olacak? Sadece 7 dakikada uygulanıyor…
Giriş Tarihi: 29.8.2023 20:09 Son Güncelleme: 29.8.2023 20:10

İngiltere’den flaş kanser aşısı açıklaması! Kanser tarih mi olacak? Sadece 7 dakikada uygulanıyor…

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yapılan son dakika açıklaması, kanser hastalarına umut oldu. NHS'nin açıklamasında kullanıma sunulan ve sadece 7 dakikada uygulanan kanser aşısının, bazı kanser türlerinde ilaç-kemoterapi tedavilerinin sürelerinde önemli ölçüde kısalma sağlayacağı ifade edildi. İşte son dakika haberinden detaylar.

DHA
İngiltere’den flaş kanser aşısı açıklaması! Kanser tarih mi olacak? Sadece 7 dakikada uygulanıyor…

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından kullanıma sunulan kanser aşısı gündem oldu. Söz konusu aşının hastalara 7 dakikada uygulandığı ve bazı kanser türlerinde ilaç tedavi sürelerinde önemli kısalma sağladığı açıklandı. Son dakika kanser aşısı haberinden detaylar şöyle;

İngiltere’den flaş kanser aşısı açıklaması! Kanser tarih mi olacak? Sadece 7 dakikada uygulanıyor…

KANSER TARİH Mİ OLACAK?

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), bugün yaptığı açıklamada tedavi süresini yüzde 75'e kadar kısaltan 'kanser aşısını' kullanıma sunduğunu duyurdu. NHS, kanser aşısını sunan dünyadaki ilk kamu sağlığı servisi oldu.

İngiltere’den flaş kanser aşısı açıklaması! Kanser tarih mi olacak? Sadece 7 dakikada uygulanıyor…

NHS açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Uygulaması yedi dakika kadar kısa süren kanser önleyici enjeksiyon sayesinde bazı kanser hastalarının ilaç tedavisi süreleri dörtte üçe kadar kısalacak.

İngiltere’den flaş kanser aşısı açıklaması! Kanser tarih mi olacak? Sadece 7 dakikada uygulanıyor…

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) onaylamasının ardından İngiltere'deki NHS, her yıl yüzlerce hastaya yedi dakikalık enjeksiyonu uygulayan dünyadaki ilk sağlık sistemi olacak.

İngiltere’den flaş kanser aşısı açıklaması! Kanser tarih mi olacak? Sadece 7 dakikada uygulanıyor…

Şu anda hastalar yaşamı uzatan immünoterapi atezolizumab'ı hastanede ilaç transfüzyonu yoluyla doğrudan damarlarına alıyor. Uygulanması genellikle yaklaşık 30 dakika sürüyor, ancak damara ulaşmanın zor olduğu bazı hastalarda bu süre bir saate kadar çıkabiliyor.

İngiltere’den flaş kanser aşısı açıklaması! Kanser tarih mi olacak? Sadece 7 dakikada uygulanıyor…

Atezolizumab, hastanın kendi bağışıklık sistemini kanserli hücreleri arayıp yok edecek şekilde güçlendiren bir immünoterapi ilacıdır. Tedavi şu anda akciğer, meme, karaciğer ve mesane dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerine sahip NHS hastalarına transfüzyon yoluyla sunuluyor."

İngiltere’den flaş kanser aşısı açıklaması! Kanser tarih mi olacak? Sadece 7 dakikada uygulanıyor…

NHS Ulusal Kanser Direktörü Profesör Peter Johnson şunları ifade etti;

"Bu tedavinin dünyada ilk kez uygulamaya konması, yüzlerce hastanın hastanede daha az zaman geçirebileceği ve NHS kemoterapi ünitelerindeki değerli zamanlarını harcamayacakları anlamına gelecektir."

İngiltere’den flaş kanser aşısı açıklaması! Kanser tarih mi olacak? Sadece 7 dakikada uygulanıyor…

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İngiltere’den flaş kanser aşısı açıklaması! Kanser tarih mi olacak? Sadece 7 dakikada uygulanıyor…
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