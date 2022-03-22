İnna Fetahna Leke Fethan Mübina Anlamı Ve Fazileti: İnna Fetahna Leke Fethan Mübina Ne Demek?

Fetih suresi, Medine döneminde indirilmiştir ve 29 ayetten oluşmaktadır. Bu sure, Mekke'nin fethinin müjdesini vermiştir. Aynı zamanda Kudüs ve İstanbul'un fetihleri de bu sure okunarak gerçekleştirilmiştir. İnna fetahne leke fethan mübina hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

İnna Fetahna Leke Fethan Mübina Ne Demek?

İnna fetahne leke fethan mübina, "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik" anlamını taşımaktadır. Fetih suresi ve ilk ayeti, Müslümanlar arasında büyük bir sevince sebep olmuştur çünkü bu ayetler büyük fetihlerin müjdeleyicisi olmuştur.

İnna Fetahne Leke Fethan Mübina Fazileti Nelerdir?

Fetih suresinin faziletlerini şu şekilde sıralayabiliriz: