İnşaat kaplaması kadınların üzerine düştü

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kaldırımda yürüyen iki kadının üzerine bir inşaatın dış kaplama profili düştü. Kadınlar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dün 14.00 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen iki kadının üzerine cadde üzerinde bulunan bir inşaatın dış kaplama profili devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadınlar hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonrasında inşaatın sorumluları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürüldü.