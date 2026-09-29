Haberler Yaşam Haberleri İnşaat kaplaması kadınların üzerine düştü
Giriş Tarihi: 29.09.2026

İnşaat kaplaması kadınların üzerine düştü

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İnşaat kaplaması kadınların üzerine düştü
  • ABONE OL
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kaldırımda yürüyen iki kadının üzerine bir inşaatın dış kaplama profili düştü. Kadınlar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dün 14.00 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen iki kadının üzerine cadde üzerinde bulunan bir inşaatın dış kaplama profili devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadınlar hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonrasında inşaatın sorumluları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaat kaplaması kadınların üzerine düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA