İnşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen olayda, bir apartmanın inşaatında çalışan 59 yaşındaki Haydar Yıldırım, henüz belirlenemeyen nedenle binanın 3. katından düştü. Mesai arkadaşlarının 112 acil çağrı merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerine gelen işçinin yakınları büyük üzüntü yaşadı. İnşaat işçisinin cenazesi, incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçi Haydar Yıldırım'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.