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Giriş Tarihi: 1.10.2026 12:35

İnşaatta göçük: 5 işçi yaralandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapımı süren tek katlı bir iş yerinin ikinci katına beton döküldüğü sırada meydana gelen göçükte 5 işçi beton ve demir yığınlarının altında kalarak yaralandı.

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ABİDİN YEL
İnşaatta göçük: 5 işçi yaralandı
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Olay, Cizre ilçesi Sur Mahallesi 747'nci Sokak'ta bulunan Mehmet Zeki Macartay Parkı bitişiğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı bir işyerinin üzerine inşa edilen ikinci katın beton dökümü esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle taşıyıcı yapı aniden çöktü. Büyük bir gürültüyle yaşanan çökme sonucu inşaatta çalışan 5 işçi, dökülen taze beton ve demir yığınlarının altında kalarak mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ve vatandaşlar, göçük altında kalan işçileri kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu enkaz altından çıkarılan 5 yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

#ŞIRNAK #CİZRE
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İnşaatta göçük: 5 işçi yaralandı
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