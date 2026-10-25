İnsan hücrelerini katalogdan pazarladılar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretine ilişkin yürütülen soruşturmada, 53 şüphelinin bulunduğu öne sürülen organizasyonun işleyişine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Örgüt lideri olduğu değerlendirilen 31 yaşındaki Hacer T.'nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirttiği ifadesinde, donörlük faaliyetleri, kliniklerle kurulan bağlantılar, ilaç temini ve para transferlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

DOKTORLAR İLETİŞİM KURDU

Hacer T. ifadesinde Soner Sezer Sezgi başta olmak üzere birkaç doktor, klinik çalışanı ile hasta muayenesi ve donör işlemleri nedeniyle iletişim kurduğunu belirtti. Donör olarak yönlendirdiği veya kendisine yönlendirilen kişilerle borç, muayene ücreti ve donörlük faaliyetleri kaynaklı para transferleri bulunduğunu ifade etti. Klinikten gelen talepler doğrultusunda biyolojik yaş kriterlerine uymak için "Ben yaşımı küçülttüm" diyen çete lideri, donör olan veya olacak kadınların doğum tarihlerini ve profillerini manipüle ettiğini kabul etti.

Soruşturma dosyasındaki dijital materyal incelemelerinde; çetenin insanlık dışı bir "Ürün Kataloğu" oluşturduğu saptandı. Çete sahte iş ilanlarıyla ulaştıkları kadınlara donörlük teklif etti. Fiziksel ve biyolojik özellikleri uyanlar sisteme dahil edildi. Hacer T.'nin WhatsApp yazışmalarında bir kadının göz rengi için "Lens mi?" diye sorgulama yaptığı, kliniğin güncel talebine göre eşleştirme yaptığı belirlendi. Gürcistan (Batum) ve Arnavutluk (Tiran) kliniklerinin renkli gözlü ve sarı saçlı olmayan donör kadınların yumurtalarını kabul etmediği, çetenin de alıcıların taleplerine göre özel "Fiyat Tarifeleri" uygulandığı tespit edildi.

SEYAHATLER DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelilerden Merve Ş.'nin 2023–2026 yılları arasında 20 günlük regl döngülerine paralel şekilde tam 30 kez yurtdışına uçtukları belirlendi. Çetenin elde ettiği 2 milyon euroyu aşkın haksız kazançtaki sömürü oranı MASAK raporlarıyla da belgelendi. Yurtdışı kliniğinde bir işlemden 8-10 bin euro gelir elde edilirken, yumurtasını veren kadına yalnızca yüzde 10 ödeme yapıldığı saptandı.