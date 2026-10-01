İnsanlar terk etti, doğa mucize yarattı: Kum ocağı adeta dev bir labirente dönüştü!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri boyunca uzanan eski bir sanayi alanı, yıllar içinde doğanın mucizevi dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe büründü. Geçmişte yoğun kum çıkarma faaliyetleri nedeniyle yapısı değişen ve derin çukurların oluştuğu saha, insan müdahalesinin sona ermesiyle kaderine terk edildi. Zamanla Fırat Nehri'nin berrak sularıyla dolan devasa alan, zengin bir sulak ekosisteme dönüştü.

FIRAT'IN SULARI ÇUKURLARI DOLDURDU

İş makinelerinin yarattığı derin çukurlar, zamanla Fırat Nehri'nin suları ve doğal su birikintileriyle dolmaya başladı. Suların çekilip ilerlemesiyle oluşan kıvrımlı su yolları, zamanla etrafını saran sazlıklar, küçük adacıklar ve sarp kayalıklarla birleşti.

DOĞAL LABİRENT DOĞDU

İnsanların terk edip gittiği alan, bugün havadan bakıldığında insan eliyle tasarlanmışçasına kusursuz ve devasa bir doğal labirenti andırıyor. Suyun ve yeşilin iç içe geçtiği bu kıvrımlı yapılar, bölgede benzersiz bir görsel şölen sunuyor.

GÖRENLER YAPAY SANIYOR!

Havadan çekilen dron görüntüleriyle gözler önüne serilen bu saklı alan, Fırat Nehri ile sulak alanın nasıl büyüleyici bir bütün oluşturduğunu ortaya koydu. Yeşil sazlıkların masmavi sularla buluştuğu noktalar, kartpostallık manzaralar oluştururken bölgenin yeni doğa harikası olarak dikkat çekiyor.

Yıllar önce sanayi ve üretim alanı olarak kullanılan ve çevre kirliliği endişesi yaratan saha, bugün kuş türlerine ve su canlılarına ev sahipliği yapan huzurlu bir ekosisteme dönüşmüş durumda.

DOĞA FOTOĞRAFÇILARININ YENİ ROTASI

Birecik'te yeşille mavinin en masalsı halini sunan eski kum ocağı sahası, şimdilerde doğa tutkunlarının, gezginlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Fırat Nehri'nin kıyısında yükselen bu doğal labirent, hem doğanın kendi kendini iyileştirme gücünü gözler önüne seriyor hem de Şanlıurfa'nın keşfedilmeyi bekleyen gizli turizm rotaları arasında yerini alıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör