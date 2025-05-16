İnsanlığın vicdanı Gazze’de sınanıyor

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde, İslam Düşünce Enstitüsü ve Türkiye Yazarlar Birliği işbirliğiyle 6. Ahlak Şûrası düzenlendi. Açılışta konuşan İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Yaşadığımız en büyük kriz, anlam ve ahlak krizleridir. Bütün insanlık 2 senedir Gazze'de sınanıyor. Tüm insanlık sınıfta kaldı. Din olmadan ahlak, ahlak olmadan din olmaz. Modern zamanlarda bilgi, güce dönüştü. Hepimizin tabiat ile ilişkisi emanet olmaktan çıkıp sahip olmaya döndü. Suyu kirlettik, havayı bozduk, her şeyi yok ettik. Sömürüler, soygun, savaş ve tahribatlar kâinatı yok etmeye başladı" diye konuştu. Ahlakın sadece bireylerin hayatını değil, toplumların kaderini de belirleyen temel bir değer olduğunu belirten HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu ise "Şûramızın 2 gün boyunca somut çıktıları olacağına inanıyoruz. Üniversitemiz bir vakıf anlayışının, bir fikrin, insana hizmet anlayışının tezahürü olarak kurulmuştur. Toplumun kaderini ahlak belirler" dedi. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de, öğrencilerini çağın ötesini görebilecek şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ

MERHUM yazar ve düşünür Mehmet Doğan anısına düzenlenen şûraya bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ahlak şûrasında dünyanın en önemli sorunlarından olan ahlaki deformasyonun nedenleri üzerinde durarak, çözüm noktasında İslami ilimleri çeşitli boyutlarıyla ele alıp çözüme katkı sağlayacak görüşlerin ortaya konulacağına inanıyorum. Ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden olan Mehmet Doğan'ın aziz hatırasına atfedilen şûranın başarılı geçmesini temenni ederim" dedi.