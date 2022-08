ANTALYA'NIN Konyaaltı Sahili'nde kullanılan insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Can kurtaran personeli tarafından uzaktan kumanda edilen insansız can kurtaran robotu, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor. Kamera ve aydınlatma vasıtasıyla kişi ile iletişim sağlayan ses sistemine sahip robot, 200 kilogram yükü taşıyabiliyor. Denizde yüzerken ayağına kramp giren Ali Akın da insansız can kurtaran robotuyla kıyıya çıkarıldı. AA