İnsansız deniz aracı PİRANA su üstü hedefini imha etti

Millî Savunma Bakanlığı tarafından Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Millî İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı (TURNAs-2026), yerli ve millî savunma sistemlerinin kabiliyetlerine sahne oldu. Tatbikata katılan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 25 Ekim'de gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü kapsamında hava ve deniz tehditlerine yönelik atış ve taarruz faaliyetleri gerçekleştirdi.

HEDEFİ İKİNCİ KEZ VURDU

Daha önce DENİZKURDU-I Tatbikatı'nda su üstü hedefini başarıyla imha eden MKE'nin geliştirdiği kamikaze insansız deniz aracı PİRANA, TURNAs-2026'da da başarısını tekrarladı. Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilen PİRANA, 100 kilogramlık harp başlığıyla su üstü hedefine taarruz ederek hedefini ikinci kez başarıyla imha etti.

SÜRÜ HÂLİNDE TAARRUZ KABİLİYETİ

Tek başına görev yapabildiği gibi sürü konseptiyle de harekât gerçekleştirebilen PİRANA, düşük radar kesit alanı sağlayan tasarımı ve özel kaplaması sayesinde tespit edilme riskini azaltıyor. Sürü hâlindeki araçlar, hedef bölgesinde yaptıkları manevralarla karşı tarafın radar ve savunma sistemlerini şaşırtarak hedeflerin etkili şekilde imha edilmesine imkân sağlıyor.

200 DENİZ MİLİNİ AŞAN MENZİL

Radyo frekansı (RF) ve uydu iletişimi (SATCOM) üzerinden uzaktan kumandalı veya otonom modda görev yapabilen PİRANA, kilometrelerce uzaktan sevk ve idare edilebiliyor. Saatte değil, denizcilik ölçüsüyle 40 knotun üzerindeki hızı ve yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkan sistem, 100 kilogramlık harp başlığı ve 200 deniz milini aşan görev menziliyle uzun mesafeli operasyonlarda da kullanılabiliyor.

TURNAs-2026'da hedefini bir kez daha başarıyla vuran PİRANA, Türkiye'nin insansız deniz sistemleri alanındaki yerli ve millî savunma kabiliyetlerini ortaya koydu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör