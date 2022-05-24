Haberler Yaşam Haberleri Instagram Dondurma Sonrası Uzun Süre Girilmeyen Hesap Kapanır Mı? Dondurulan Instagram Hesabı Ne Zaman Kapanır?
Giriş Tarihi: 24.5.2022 09:04 Son Güncelleme: 24.5.2022 09:04

Instagram Dondurma Sonrası Uzun Süre Girilmeyen Hesap Kapanır Mı? Dondurulan Instagram Hesabı Ne Zaman Kapanır?

Instagram Dondurma Sonrası Uzun Süre Girilmeyen Hesap Kapanır Mı? Dondurulan Instagram Hesabı Ne Zaman Kapanır?

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram, her geçen gün bu rakamı arttırmaktadır. Her ne kadar hal böyle olsa da birçok kişi hesabını kapatmayı ya da geçici olarak dondurmayı tercih etmektedir. Bu noktada ise akıllara bazı soru işaretleri takılır. Instagram dondurma sonrası uzun süre girilmeyen hesap kapanır mı sorusu da bunların başında yer alıyor. Peki, uzun süre girilemeyen Instagram hesabı kapanır mı?

Instagram kullanıcıları çeşitli nedenlerden ötürü hesaplarını geçici olarak kapatma özelliğinden faydalanabiliyor. Instagram dondurma işleminden önce ise hesabının kapanıp kapanmayacağını araştıran kişiler bu konuda net bir bilgi sahip olmayı istiyor. Instagram dondurduktan sonra uzun süre girilmeyen hesabın kapanıp kapanmayacağı konusunda ayrıntılı bilgilere bu başlık altında yer verdik. Peki, Instagram dondurma işlemi sonrası hesaba uzun süre girilmezse kapanır mı?

Instagram Dondurma Sonrası Uzun Süre Hesaba Girilmezse Ne Olur?

Instagram dondurma işleminin ardından kullanıcılar tarafından en çok araştırılan soruların başında yer alıyor. Sosyal platforma uzun süre ara vermeyi düşünenler hesaplarının kapanıp kapanmayacağı konusunda ise şüpheye düşüyor.

Uzun Süre Girilmeyen Instagram Hesabı Kapanır Mı?

Instagram hesabını donduran kişiler bu özelliği platformun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Hesap dondurma ekranı üzerinden gerçekleştirilen bu işlem sonrasında ise dilediğiniz zaman hesabınızı geri açabiliyorsunuz. Instagram, bu konuda bir süre bildirmemiş ve kullanıcı adı şifre ile dilediğiniz zaman hesabınızı yeniden aktif edebilirsiniz.

İnstagram hesabınızı dondurmak için İnstagram dondurma linkine tıklayınız

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Instagram Dondurma Sonrası Uzun Süre Girilmeyen Hesap Kapanır Mı? Dondurulan Instagram Hesabı Ne Zaman Kapanır?
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