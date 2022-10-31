Haberler Yaşam Haberleri Instagram hesabınız askıya alındı ne demek, hesabım neden askıya alındı? Binlerce kişi "Instagram hesabınız askıya alındı" sorunu ile karşılaşıyor!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 17:05 Son Güncelleme: 31.10.2022 17:13

Instagram hesabınız askıya alındı ne demek, hesabım neden askıya alındı? Binlerce kişi "Instagram hesabınız askıya alındı" sorunu ile karşılaşıyor!

Instagram hesabınız askıya alındı” ifadesi bugün binlerce kişinin gündemine geldi. Vatandaşlar sosyal medya uygulamasını açtıklarında bu hatayla büyük bir şok yaşadı. Twitter, adeta bu konuyla çalkalanıyor. Kullanıcılar bu sorun karşısında çeşitli etiketlerle paylaşım yaparak tepki gösteriyor. Peki, “Instagram hesabınız askıya alındı” ne demek, hesabım neden askıya alındı? İşte Instagram’da binlerce kişinin yaşadığı askıya alındı sorununa dair detaylar.

Instagram hesabınız askıya alındı ne demek, hesabım neden askıya alındı? Binlerce kişi Instagram hesabınız askıya alındı sorunu ile karşılaşıyor!

Dünya çapında binlerce kullanıcısı bulunan Instagram, kullanıcılarına bugün peş peşe sorunlar çıkardı. Son olarak birçok kişi "Hesabınız askıya alındı" ifadesiyle karşılaşırken bu durum karşısında ise "Instagram hesabınız askıya alındı" ne demek, hesabım neden askıya alındı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili şirketin bir açıklaması bulunmazken detaylar merak ediliyor. Peki, "Instagram hesabınız askıya alındı" ne demek, hesabım neden askıya alındı?

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram DM mesajlarım neden gitmiyor ve ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM UYGULAMADAN ATIYOR!

Instagram kullanıcıları konuyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Birçok kişinin sorunu ise aynı; Instagram'ın iPhone telefonlarda 1 dakika sonra kapandığı söyleniyor. Öte yandan bazı kullanıcıların ise hesaplarının askıya alındığı ifade ediliyor. Peki çözüm ne, uygulama ne zaman düzelecek?

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram DM mesajlarım neden gitmiyor ve ne zaman düzelecek?

Sosyal medyadaki paylaşımlara bakılacak olursa sorun dünya genelinde oluşmuş durumda. Kullanıcılar şikâyetlerini Twitter'dan Apple ve Instagram'ı etiketleyerek belirtti. Öte yandan

#instagramdown #instagramcrash hashtag'leri dünya genelinde trend olmaya başladı.

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram DM mesajlarım neden gitmiyor ve ne zaman düzelecek?

SORUN NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sorunun ne zaman düzeleceğine dair bir bilgi yok. Twitter'da instagram hesaplarının askıya alındığını ifade eden binlerce kişi bulunuyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Instagram hesabınız askıya alındı ne demek, hesabım neden askıya alındı? Binlerce kişi "Instagram hesabınız askıya alındı" sorunu ile karşılaşıyor!
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