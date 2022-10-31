Instagram hesabınız askıya alındı ne demek, hesabım neden askıya alındı? Binlerce kişi "Instagram hesabınız askıya alındı" sorunu ile karşılaşıyor!

Dünya çapında binlerce kullanıcısı bulunan Instagram, kullanıcılarına bugün peş peşe sorunlar çıkardı. Son olarak birçok kişi "Hesabınız askıya alındı" ifadesiyle karşılaşırken bu durum karşısında ise "Instagram hesabınız askıya alındı" ne demek, hesabım neden askıya alındı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili şirketin bir açıklaması bulunmazken detaylar merak ediliyor. Peki, "Instagram hesabınız askıya alındı" ne demek, hesabım neden askıya alındı?
INSTAGRAM UYGULAMADAN ATIYOR!
Instagram kullanıcıları konuyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Birçok kişinin sorunu ise aynı; Instagram'ın iPhone telefonlarda 1 dakika sonra kapandığı söyleniyor. Öte yandan bazı kullanıcıların ise hesaplarının askıya alındığı ifade ediliyor. Peki çözüm ne, uygulama ne zaman düzelecek?