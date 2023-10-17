İnsuyu Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? İnsuyu Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Özellikleri Neler?

Uzunluğu 597 metreyken deniz seviyesinde 900 metre yüksekte olan İnsuyu Mağarası pek çok özelliğiyle Türkiye'deki benzerleri arasında öne çıkar. Çatağıl Köyü'nün sınırları içerisinde bulunan bu mağaranın tam, öğrenci veya öğretmen bileti satın alınarak ziyaret edilebildiği bilinir. Günümüzde ışıklandırması ve ses sistemi donanımı ile beğeni kazanan bu doğal alana dair İnsuyu Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar gibi sorular yanıtlanmalıdır.

İnsuyu Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Burdur-Antalya karayolu üzerinde konumlandığı bilinen İnsuyu Mağarası 597 metrelik uzunluğu ile dikkat çeker. Bu mağaranın en geniş yerinin 80 metre civarında olduğu söylenir. Buna ek olarak İnsuyu Mağarası'nın Çatağıl Köyü'nün sınırları içerisinde yer aldığı belirtilmelidir. Deniz seviyesinden 900 metre yüksekte konumlanan İnsuyu Mağarası birbirine bağlı olduğu görülen 9 ayrı boşluktan meydana gelir. Ayrıca bu mağaradaki boşlukların yanaklarında biriken suların gölcükler oluşturduğu bilinir. Karstik bir yer altı akarsuyu ile bağlantısı bulunan gölcükleri içeren İnsuyu Mağarası'na gidilebilmesi için takip edilmesi gereken adımlar ise aşağıdaki gibidir:

İlk olarak Burdur iline yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta bulunduğu bilinen Çatağıl Köyü'ne gidilmesi gerekir.

Özel araçla veya otobüsle Burdur'a giden kişiler Çatağıl Köyü'ne ulaştıktan sonra İnsuyu Mağarası tabelasını takip etmelidir.

Tabelaları takip eden kişiler 900 metrelik asfalt yolu geçtikten sonra İnsuyu Mağarası'nı keşfedebilir.

İnsuyu Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar?

İnsuyu Mağarası'nın her gün saat 08.30'dan itibaren ziyarete açık olduğu bilinir. Kış aylarında 17.00, yaz mevsiminde ise 19.00'a kadar açık olduğu söylenen bu mağaraya belirli bir ücret karşılığında giriş yapılabilir. 1976 senesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından I. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillenen İnsuyu Mağarası'nın güncel giriş ücretleri şu şekildedir:

Öğrenci bileti: 10 TL

10 TL Tam bilet: 20 TL

20 TL Öğretmen bileti: 15 TL

İnsuyu Mağarası Özellikleri Neler?

Özellikle içerisinde yer alan göller ile meşhur olan İnsuyu Mağarası karstik yapının zaman içerisinde eriyip aşınması sonucunda oluşmuştur. Mağarada sarkıt ve dikitlerin yer aldığı, girintili ve çıkıntılı yapıda olan birden fazla dehlizin bulunduğu görülebilir. Bu mağaranın karbonatlı maden suyu içerdiği ve günümüzdeki ışık ile ses sistemi donanımıyla dikkat çektiği söylenmelidir. İnsuyu Mağarası'na yönelik olarak aktarılması gereken diğer detaylı bilgiler ise şu şekildedir: