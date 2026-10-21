Inter-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi mücadelesi!

SHAKHTAR DONETSK'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ DURUMU

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise Avrupa'da yenilgi yüzü görmedi. Ukrayna ekibi, ilk haftada PSV deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken ikinci haftada AEK Atina'yı 3-1 farkla geçti. Böylece 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Shakhtar, 4 puanla Inter'in önünde yer alıyor. Kendi liginde de zirvede bulunan Turan'ın öğrencileri, İtalya'dan puan ya da puanlarla dönerek Avrupa'daki yükselişini sürdürmek istiyor. Bu tablo, iki takımın kendi liglerindeki iddialı çizgisine rağmen Avrupa'da farklı bir grafik çizdiğini gösteriyor.