Inter-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi mücadelesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında İtalyan ekibi Inter, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler "Inter-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.
Inter ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise Avrupa'da yenilgi yüzü görmedi. Ukrayna ekibi, ilk haftada PSV deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken ikinci haftada AEK Atina'yı 3-1 farkla geçti. Böylece 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Shakhtar, 4 puanla Inter'in önünde yer alıyor. Kendi liginde de zirvede bulunan Turan'ın öğrencileri, İtalya'dan puan ya da puanlarla dönerek Avrupa'daki yükselişini sürdürmek istiyor. Bu tablo, iki takımın kendi liglerindeki iddialı çizgisine rağmen Avrupa'da farklı bir grafik çizdiğini gösteriyor.
İtalya temsilcisi Inter, Devler Ligi macerasına beklediği gibi başlayamadı. Cristian Chivu'nun çalıştırdığı ekip, ilk haftada Real Madrid'e 2-1 yenilirken ikinci haftada Club Brugge karşısında 4-3'lük skorla sahadan mağlup ayrıldı. İki maçta da galibiyet bulamayan Nerazzurri, puan cetvelinde 0 puanla bekliyor. Bu akşam San Siro'da Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak olan Inter, taraftarı önünde Avrupa'daki ilk puanlarını almayı amaçlıyor. Öte yandan ekip, Serie A'da gösterdiği güçlü performansla ligdeki iddiasını sürdürüyor.