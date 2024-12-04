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Giriş Tarihi: 4.12.2024 16:49 Son Güncelleme: 4.12.2024 16:57

İnternet ortamında çocuk istismarı ve sömürüsüyle mücadele

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, WeProtect Küresel Zirvesi 2024 Sömürü ve İstismarla Mücadele için Ulusal Perspektifler ve Gelecek Taahhütleri Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Tunç, “Çocuklarımızın her türlü istismardan korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız” dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
İnternet ortamında çocuk istismarı ve sömürüsüyle mücadele

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi'de WeProtect Küresel Zirvesi 2024 - Çocukların İnternet Ortamında Cinsel İstismarına Karşı Küresel İttifak Girişimi Konferansı Bakanlar Oturumuna katıldı. Programda konuşan Bakan Yılmaz Tunç, "Uluslararası sistemin çocukların korunması konusunda çok önemli görevleri yerine getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Çocuklarımızın her türlü istismardan korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız diyen Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti. "Bu konuda devletlerin tek başına mücadele etmesi kolay değil. İnternet yayınlarını sağlayan küresel şirketlere bu konuda çok büyük görevler düşmektedir.

Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusunda hassasız. Ama suç işlenmesinin önlenmesi de hepimizin görevi. Özellikle çocuk istismarı, internette işlenen suçlar, sanal âlemde yapılan bir hareket eğer bir ülkenin kanununa göre suçsa onun cezalandırılması söz konusudur. Yoksa orada hukuktan bahsedemeyiz. Bir ülkenin altyapısıyla, uydusuyla yayın yapıyorsanız, o ülkenin mahkeme kararını gecikmeksizin uygulamak hukukun gereğidir. Çocuklara zararlı bir içeriği barındırıyorsa bir teknoloji şirketi, o suç işliyor demektir. İnsanlık adına suç işliyor demektir.

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İnternet ortamında çocuk istismarı ve sömürüsüyle mücadele
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