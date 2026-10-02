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Giriş Tarihi: 2.10.2026 21:21

Sosyal medya üzerinden 700 milyon TL dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.

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Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Sosyal medya üzerinden 700 milyon TL dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan; internet ve sosyal medya üzerinden özellikle kırsalda yaşayan vatandaşları hedef alarak yaklaşık 700 milyon TL işlem hacmi bulunan araç kiralama, evde ek iş vadi ile cep telefonu, oto yedek parça, tarım ve hayvancılık aletleri vb. ürünlerin satışı vadiyle dolandırıcılık yapan 15 kişilik suç örgütüne yönelik Mardin Merkezli 10 ilde (Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis) yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan ve haklarında işlem yapılarak mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MARDİN #MERSİN
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Sosyal medya üzerinden 700 milyon TL dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
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