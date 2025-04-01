İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Instagram’dan elbise sipariş etti tüm bilgileri ele geçirildi!

UYAP SİSTEMİ ELE VERDİ

Ancak yapılan incelemelerde, şüphelinin iddialarını destekleyen herhangi bir belge sunmadığı ve UYAP sisteminde hesaba yönelik herhangi bir siber suç şikâyeti bulunmadığı ortaya çıktı. Savcılık şikâyete konu olan paylaşımın üçüncü bir kişi tarafından yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, şüphelinin bugüne kadar hesabının çalındığına dair hiçbir resmi başvuruda bulunmamış olmasının savunmasının inandırıcılığını zayıflattığını vurguladı.